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У группы "Тартак" появился новый вокалист (Видео)

У группы "Тартак" появился новый вокалист (Видео)
22:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:После того, как Саша Положинский покинул коллектив, музыканты приняли решение найти нового солиста. Им стал Сергей Строян.

Саша Положинский решил уйти из "Тартака" больше, чем два месяца назад. Впоследствии другие участники коллектива сообщили, что группа продолжит существование в обновленном составе, однако кто заменит фронтмена не разглашали. Сегодня, 18 апреля, на официальном ютуб-канале группы состоялось онлайн-выступление. В видеоработе принял участие Сергей Строян, который стал новым вокалистом "Тартака".

Знакомство поклонников с Сергеем должно было состояться на киевском концерте 29 марта. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина выступление не состоялось.

После этого коллектив решил представить нового участника в онлайн-режиме. Придерживаясь строгих правил изоляции "Тартак" снял клип и наконец открыл интригу.

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Напомним, 5 февраля 2020 года Саша Положинский заявил, что больше не будет выступать в составе групп "Тартак" и "Був'є". Впервые вокалист покинул сразу два коллектива. Музыкант отметил, что такое решение далось ему непросто, однако причины своего поступка не назвал.

Известно, что артист не планирует завершать вокальную карьеру и будет работать над новыми проектами, о которых пока не рассказывает.

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Вокалист, Тартак, Саша Положинский, Сергей Строян.
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