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Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)

Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
19:46 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости культуры:Злата Огневич раскрыла особенности своего нового клипа.

Спустя несколько дней после премьеры песни "Беги" Злата Огневич представила клип на этот трек. Новая работа певицы основана на символах: там есть недостроенные мосты, как символ незаконченных отношений, которые уже никогда не возобновятся.

Эмоциональный видеоклип уже доступен к просмотру на YouTube-канале исполнительницы. Режиссером ролика выступил Валерий Погонский, который сумел передать переживания певицы.

"В этом видео я настоящая, оно показывает мои оголенные эмоции. В нем нет актеров, есть только реальная жизненная история, где я наедине со своими чувствами. Мы показали период моей жизни и переживаний в нем. Главный месседж заключается в том, что жизнь продолжается, нужно всегда находить в себе силы подниматься и идти дальше, даже после самых сложных испытаний" - комментирует Злата Огневич.

"Я - эмоция": Джамала представила новую песню (Видео)

Напомним, ранее певица представила откровенную историю своей жизни, вложив все свои эмоции и переживания в трек - "Ти обіцяв", стихи к которому были написаны лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

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Клип, Злата Огневич, 'Беги.
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