Киевский дуэт Artordogs презентовали новый трек и клип на него (Видео)

Помимо песни, группа также выпустила и видеоработу на сингл, снятую в столичном Attic Space. "За время самоизоляции было очень много времени на разные мысли. И ситуация сложилась так, что мысли в основном были не самыми приятными. Artordogs никогда не пытались говорить про личное, стараясь рисовать образы для фантазии слушателя. "Наміксовано" — это будто вы у друга спросили "Как дела?", а он вам вместо "Нормально" решил поделиться своей болью", — так описали свою новую работу участники группы.