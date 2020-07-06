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Понедельник, 06.07.2020

Киевский дуэт Artordogs презентовали новый трек и клип на него (Видео)

Помимо песни, группа также выпустила и видеоработу на сингл, снятую в столичном Attic Space. "За время самоизоляции было очень много времени на разные мысли. И ситуация сложилась так, что мысли в основном были не самыми приятными. Artordogs никогда не пытались говорить про личное, стараясь рисовать образы для фантазии слушателя. "Наміксовано" — это будто вы у друга спросили "Как дела?", а он вам вместо "Нормально" решил поделиться своей болью", — так описали свою новую работу участники группы.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Песня, Трек.
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