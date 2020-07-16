Hurts выпустили второе музыкальное видео под названием "Redemption"

Известный британский дуэт Hurts выпустил музыкальное видео на новый песню "Redemption".

Композиция войдет в будущий альбом Faith, релиз которого запланирован на 4 сентября. Всего в трек-листе пластинки будет 11 треков.

По словам Тео Хатчкрафта, сингл "Redemption" - это песня о страхе и сомнениях.

Как сообщалось ранее, коллектив недавно представил песню "Voices" из будущего альбома под названием "Faith", а также сингл "Suffer".

Напомним, солист Тео Хатчкрафт вместе со своим напарником Адамом Андерсоном основали Hurts в 2009 году. Сейчас у дуэта четыре лонгплея, последний из которых - Desire - вышел в сентябре 2017 года.