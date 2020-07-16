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Hurts выпустили второе музыкальное видео под названием "Redemption"

Hurts выпустили второе музыкальное видео под названием "Redemption"
22:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известный британский дуэт Hurts выпустил музыкальное видео на новый песню "Redemption".

Композиция войдет в будущий альбом Faith, релиз которого запланирован на 4 сентября. Всего в трек-листе пластинки будет 11 треков.

По словам Тео Хатчкрафта, сингл "Redemption" - это песня о страхе и сомнениях.

Как сообщалось ранее, коллектив недавно представил песню "Voices" из будущего альбома под названием "Faith", а также сингл "Suffer".

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Напомним, солист Тео Хатчкрафт вместе со своим напарником Адамом Андерсоном основали Hurts в 2009 году. Сейчас у дуэта четыре лонгплея, последний из которых - Desire - вышел в сентябре 2017 года.

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Клип, Hurts, “Redemption”.

Автор:

Телеграф
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