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"For Belarus": музыканты из десяти стран выпустили сборник в поддержку пострадавших во время протестов в Беларуси

"For Belarus": музыканты из десяти стран выпустили сборник в поддержку пострадавших во время протестов в Беларуси
Обновлено 01:34 Сегодня Телеграф Укринформ
Независимые музыканты из десяти стран запустили сборник песен в поддержку беларусов, пострадавших во время подавления акций протеста.

Отмечается, что инициатором проекта под названием For Belarus стала белорусская певица Галя Чикис.

Всего на сборнике 21 трек, среди них композиции российской группы "Аигел", британского коллектива The Underground Youth, украинской певицы Alyona Alyona, нидерландского певца Томаса Азиера, канадской певицы Мишель Гуревич, а также эстонских, польских, немецких и шведских музыкантов.

В описании к сборнику сказано, что его цель – "проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий". Альбом можно скачать за любую цену на интернет-платформе Bandcamp. Все вырученные средства поступят в фонд Belarus Solidarity Foundation, который занимается помощью белорусам, пострадавшим во время протестов.

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Ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову.

В Минске и других городах Беларуси за прошедшие 24 часа правоохранители составили 79 протоколов об административных правонарушениях

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Alyona Alyona, Галя Чикис, Аигел, The Underground Youth.

Автор:

Телеграф
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