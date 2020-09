"Turntables": Жанель Монэ углубляется в политику в новом треке (Видео)

Жанель Монэ записала песню Turntables для документального фильма Amazon о политике.

Американская певица и актриса Жанель Монэ выпустила политический гимн Turntables.

Это первый музыкальный трек за последние два года. В создании сингла также приняли участие Натаниель Ирвин III, Джордж А.Петерс, Нейт Уандер и Роман ДжанАртур, пишет NME.

В песне Монэ читает рэп: "У меня новая повестка дня, с новой мечтой / Я выгоняю старый режим / Освобождение, возвышение, образование".

Слушайте новый трек Жанель Монэ:

Композиция записана специально для нового документального фильма "All In: the Fight for Democracy". В ленте исследуют механизм работы политиков с избирателями, а также пытаются "разоблачить проблему, которая испортила демократию с самого начала".

Режиссерами картины выступили номинантки "Оскара" и "Эмми" Лиз Гарбус и Лиза Кортес.

Документальный фильм выйдет 18 сентября на сервисе Amazon Prime Video.