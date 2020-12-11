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Журнал Time назвал победителя в категории "Артист года": кому досталась награда

Журнал Time назвал победителя в категории "Артист года": кому досталась награда
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Авторитетное издание Time подводит итоги 2020 года и называет самых влиятельных людей уходящего года. Музыкальный олимп и победу в победителя в категории "Артист года" в 2020 получила южнокорейская группа BTS.

Об этом сообщается на странице журнала в Твиттер и на официальном сайте.

«BTS - не просто крупнейшая группа K-pop в чартах. Они стали самой большой группой в мире» - говорится в сообщении.

Time отмечает, что, несмотря на сложный год, бой-бэнд из Южной Кореи стал самым популярным коллективом в мире, покорив все чарты и установив несколько рекордов по количеству просмотров их клипов.

Ранее, «Телеграф», сообщал, что Человеком года а 2020 стали двое – Джо Байден и Камала Харрис.

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Все по теме:

Музыка, TIME, BTS.

Автор:

Телеграф
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