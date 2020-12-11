Журнал Time назвал победителя в категории "Артист года": кому досталась награда

Авторитетное издание Time подводит итоги 2020 года и называет самых влиятельных людей уходящего года. Музыкальный олимп и победу в победителя в категории "Артист года" в 2020 получила южнокорейская группа BTS.
Об этом сообщается на странице журнала в Твиттер и на официальном сайте.
«BTS - не просто крупнейшая группа K-pop в чартах. Они стали самой большой группой в мире» - говорится в сообщении.
.@BTS_twt is TIME's 2020 Entertainer of the Year #TIMEPOY https://t.co/BKfRKlYP1H pic.twitter.com/oIuyjt5Lgq
— TIME (@TIME) December 11, 2020
Time отмечает, что, несмотря на сложный год, бой-бэнд из Южной Кореи стал самым популярным коллективом в мире, покорив все чарты и установив несколько рекордов по количеству просмотров их клипов.
Ранее, «Телеграф», сообщал, что Человеком года а 2020 стали двое – Джо Байден и Камала Харрис.