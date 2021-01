В сети появились два ранее не издававшихся трека Дэвида Боуи

8 января британскому рок-певцу Дэвиду Боуи, первую звукозапись которого продали за 51 тысячу долларов, могло исполниться 74 года.

В честь этого события в сети появились два ранее не издававшихся трека "хамелеона рок-музыки". Это каверы на песни Джона Леннона и Боба Дилана - Mother и Tryin’ to Get to Heaven соответственно.

Обе композиции вышли на виниловых пластинках, которые были выпущены ограниченным тиражом.

Добавим, что песня Mother Леннона была записана в 1998 году. В том же году была Боуи записал Tryin’ to Get to Heaven во время работы над концертным альбомом LiveAndWell.com.

Дэвид Боуи (наст. имя Дэвид Роберт Джонс - ред.) родился в Лондоне 8 января 1947 года.

За 50 лет творческой жизни мужчина стал автором песен, продюсером, звукорежиссером, а также художником и актером. Часто менял имидж, но сохранял собственный узнаваемый стиль.

На днях песни Дэвида Боуи появились в TikTok.

8 января 2016 года, в день своего 69-летия, Боуи официально выпустил альбом Blackstar, а пару дней спустя музыкант скончался от рака печени, с которым боролся на протяжении последних полутора лет.