Репер Дрейк установил новый рекорд в Spotify: чем отличился артист

Канадский рэпер Дрейк продолжает бить и устанавливать новые рекорды. Артист стал первым, кто набрал 50 миллиардов прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify.

34-летний рэпер на данный момент является единственным музыкантом, которому удалось достичь такого результата.

Отметим, что всего на музыкальном сервисе опубликовано 12 хитов артиста. Но даже несмотря на небольшое количество треков они в сумме достигли отметки в 50 миллиардов прослушиваний.

.@Drake has now surpassed 50 billion streams on Spotify across all credits. He is the first artist in history to hit this milestone.

— chart data (@chartdata) January 17, 2021