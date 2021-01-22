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"Очередной шедевр": Дан Балан выпустил клип с финалисткой шоу "Голос країни" и покорил фанов (видео)

"Очередной шедевр": Дан Балан выпустил клип с финалисткой шоу "Голос країни" и покорил фанов (видео)
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram Dan Balan

Молдавский певец, исполнитель хита 2010 года Chica Bomb Дан Балан в последние годы обрел большую популярность в Украине. В 2019 году артист присоединился к членам жюри украинского песенного проекта "Голос страны-9", где одержал победу вместе со своей подопечной Оксаной Мухой, с которой выпустил клип "Все пробачати", побивший рекорд на сервисе YouTube.

А в пятницу, 22 января, на официальном YouTube-канале исполнителя появился новый клип под названием "Дышат о любви", в съемках которого также приняла участие подопечная Балана в 10 сезоне "Голоса" - Индира Адильбаева под псевдонимом INDI.

В новом музыкальном видео исполнители оказываются в космосе на одной из планет. Балан играет творца, который вдыхает жизнь в "робота", которого на экране воплотила Индира.

Режиссером и продюсером стал сам артист.

Пользователи, просмотрев клип, отметили, что видеоработа им очень понравилась.

Dan Balan & INDI - Дышат о любви

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Dan Balan & INDI - Дышат о любви

Ранее Дана Балан рассказал, чем занимался на карантине в 2020 году и какие отношения сейчас его связывают с певицей Тиной Кароль.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,643

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Клипы, Голос страны, Голос країни, Дан Балан, Индира Адильбаева, Дышат о любви.
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