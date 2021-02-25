Польского блэк-металлиста могут посадить в тюрьму за богохульство: детали

Лидер польской блэк-метал группы Behemoth Адам "Nergal" Дарский может сесть в тюрьму по обвинению в богохульстве.

Об этом сообщает BBC.

Причиной судебных разбирательств стало фото в социальной сети Facebook 2009 года, где музыкант наступает ногой на изображение Девы Марии. Обвинения против музыканта выдвинули консервативные организации "Ордо" и "Патриотическая союз" - по их мнению, фото оскорбило религиозные чувства по крайней мере четырех человек.

Отмечается, что дальнейшее рассмотрение может привести к заключению Дарского на срок до двух лет.

Сейчас лидер группы Behemoth запустил кампанию по сбору средств для поддержки польских артистов, страдающих из-за обвинений в богохульстве и оскорблении чувств верующих. Его краудфандингова кампания уже собрала около 17 тысяч долларов.

"Более 10 лет я подвергался преследованиям со стороны правовой системы. Время капитуляции прошло", - написал музыкант на странице в Facebook.

Добавим, что в мае этого года концерт группы Behemoth запланирован в Киеве.

Behemoth - польская блэк-дэт-группа, образованная в октябре 1991 года в Гданьске. Привносят в свою лирику тематику сатанизма, оккультизма, мифологии Ближнего Востока.

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В 2014 году фронтмен Behemoth Адам Дарский выпустил автобиографию. Часть доходов от продажи книги музыкант направил в фонд по развитию гематологии и трансплантации костного мозга.