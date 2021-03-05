"Вы сами все слышали": Филипп Киркоров предложил реперу Дава поехать на Евровидение (видео)

4 марта состоялась премьера хита "SUGAR" Натальи Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров. С представленной песней певица представит Молдову на Евровидении 2021.

На презентации трека собралось немалое количество звезд российского шоу-бизнеса, среди которых было множество друзей короля российской поп-сцены. Не пропустил мероприятие и репер и блогер Давид Манукян, более известный, как Дава.

Стоит отметить, что Давид и Филипп Бедросович очень сблизились и подружились, после совместной работы. Киркоров очень поддерживал блогера после тяжелого расставания со своей возлюбленной - Ольгой Бузовой.

На своей странице в Инстаграм Дава активно осветлял события с премьеры песни. В одной из сторис, которую репер опубликовал, Филипп Киркоров заявил, что хочет отправить Давида на Евровидение. Правда представлять он будет не Россию и не Модлову, а Армению.

"Наталия — звезда "Евровидения". А скоро поедешь ты, Давид, от Армении" - говорит Филипп Киркоров.

Давид Манукян в ответ только рассмеялся, однако позже отметил, что готов принять такое предложение.

Напомним, что в 2021 году юбилейный 65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая. В 2021 году формат проведения шоу изменен в связи с пандемией - музыкальный конкурс пройдет в оффлайн формате, однако вопрос со зрителями находится на стадии решения.

Отметим, что Россия еще не сообщила о своем представителе, а Украина в свою очередь не меняла участников - на конкурс в Нидерланды поедет группа Go_A с песней "Шум".