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"Со всех экранов в метро": в сети смеются с выхода новой песни дочери Добкина

"Со всех экранов в метро": в сети смеются с выхода новой песни дочери Добкина
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram dobkinaofficial

Старшая дочь скандально известного политика и претендента на кресло харьковского мэра Михаила Добкина - Алла Добкина - 21 апреля презентовала свою песню под названием "Пополам", а 23 числа в аккаунте Инстаграма девушка опубликовала клип на новый сингл.

На YouTube-канале Various Artists - Topic аудио прослушали (просмотрели) всего более двух тысяч человек, а вот комментарии к песне были отключены.

"Пополам.. Очень долго не выходила эта песня..очень долго я была в сомнениях готова ли она, а главное я к ней. Теперь я хочу, чтобы вы услышали историю, которая очень многим знакома", - написала Алла в Инстаграме.

Украинский журналист Роман Кравец на своей странице в Facebook отметил, что "дочь Добкина записала песню и беззвучно рекламирует ее в метро".

Алла Добкина является дочерью от первого брака украинского депутата Михаила Добкина. Она родилась в 1993 году, а также имеет младшего брата Николая (2000). Есть сводные сестры: Ева (2007) и Полина (2010).

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Сама Алла только недавно начала сольную карьеру певицы.

Девушка имеет большую аудиторию поклонников, с которыми общается и делится интересными постами в соцсети Инстаграм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Михаил Добкин назвал причины, по которым украинские олигархи "кинули" Януковича в 2014 году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 253

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Михаил Добкин, Песни, Клипы, Пополам, Алла Добкина.
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