Вместе с Веркой Сердючкой, Loreen и Неттой: группа Go_A снова едет в Нидерланды

Украинская группа Go_A возвращается в Нидерланды, только в этот раз они будут покорять Амстердам. Коллектив пригласили выступить на большом музыкальном фестивале Het Grote Songfestivalfeest, который состоится в декабре 2021-го года в столице Нидерландов.

Об этом сообщили участники коллектива на своей странице в Инстаграме.

"Друзья! Есть еще одна хорошая новость! 9 декабря 2021 года мы выступаем в Амстердаме" - написали Go_A.

На фестивале Het Grote Songfestivalfeest также выступят и другие участники песенного конкурса "Евровидение". Уже подтверждено участие Верки Сердючки, которая представляла Украину в 2007 году, победительницы 2012 и 2018 годов - Loreen из Швеции и Нетту Барзилай из Израиля. Также на сцене фестиваля появятся и победитель зрительского голосования Евровидении-2019 KEiiNO из Норвегии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band)

Напомним, что украинская группа Go_A в финале "Евровидения 2021" заняла пятое место. Также, стоит отметить, что победители конкурса - рок-группа Maneskin заявила, что представители из Украины были лучшими на конкурсе.