"Мамко рідна": ДахаБраха "заманили" Джамалу исполнить совместную песню в кустах (видео)

Популярная певица Джамала, которая недавно поздравила своего младшего сына с первым Днем рождения, и известная украинская группа "ДахаБраха" сейчас находятся в Жешуве, Польша. Именно там проходит музыкальный фестиваль Europejski Stadion Kultury-2021.

Представительница Украины на "Евровидении-2016" и вокалистки этно-хаос группы исполнили совместную песню "Заманила" 2016 года. Видео исполнительница опубликовала в Инстаграме.

Известно, что автором текста стала Джамала, а музыка родилась в результате шестичасового джема певицы и "ДахаБраха".

"Обожаю фестивальный вайб за эти идеальные встречи - с общими завтраками, песнями под открытым небом и ночными афтепати! Когда мы бы еще так? Марко, пока ты спал, мы здесь всех вокруг Заманили", - обратилась певица к солисту "ДахаБраха" Марку Галаневичу.

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"ДахаБраха" является музыкальной этногруппой, созданная в 2004 году организатором и художественным руководителем которого является Владислав Троицкий. В репертуаре группы - песни на украинском, крымскотатарском, английском, немецком, русском языках. В состав группы входят четверо человек: Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская и Марко Галаневич.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине готовятся съемки полнометражного документального фильма "ДахаБраха. Путь". Премьера фильма запланирована на начало 2022 года.