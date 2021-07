Барбра Стрейзанд, Эдит Пиаф и Дайана Росс: что любит слушать наследник королевского престола принц Чарльз

То, что принц Чарльз является наследником королевского престола еще не значит, что он слушает только классику и посещает только театры и оперу. Во время эфира больничного радио, принц Уэльский поделился некоторыми из своих любимых песен.

Особенно принц выделил одну из песен, которая вызывает у него "непреодолимое желание встать и танцевать". Это песня "Givin 'Up, Givin' In", которую исполняет женское трио The Three Degrees.

Также, сын королевы Елизаветы II отметил, что ему нравиться творчество Барбры Стрейзанд, Эдит Пиаф и Дайаны Росс.

Топ любимых песен принца Чарльза:

Barbra Streisand – Don't Rain On My Parade

Edith Piaf – La Vie En Rose

Diana Ross – Upside Down

Eimear Quinn – The Voice

Miriam Makeba – The Click Song

Peter Skellern – You're A Lady

Charles Trenet – La Mer

Old Blind Dogs – Bennachie

Dick Powell – Lulu's Back In Town

Fred Astaire and Ginger Rogers – They Can't Take That Away From Me

Catrin Finch – Tros Y Garreg

Bryn Terfel – Tydi a Roddaist

Список песен принца Чарльза будет доступен на Spotify.

