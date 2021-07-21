Скачать
Среда, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Зеленский начал войну за Нацгвардию: зачем ему это нужно и почему это плохая затея
Зеленский начал войну за Нацгвардию: зачем ему это нужно и почему это плохая затея
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Должна была стать "оружием" против новых штаммов: у антиковидной вакцины нашли серьезную побочку
Должна была стать "оружием" против новых штаммов: у антиковидной вакцины нашли серьезную побочку
США призывают Украину не поднимать шум из-за "Северного потока-2": Что об этом пишут западные СМИ
США призывают Украину не поднимать шум из-за "Северного потока-2": Что об этом пишут западные СМИ

Певица Нюша ждет второго ребенка

Певица Нюша ждет второго ребенка
15:09 Сегодня Телеграф

опулярная российская певица Нюша (Анна Шурочкина) станет мамой во второй раз. О том, что она в положении артистка сообщила в своем новом клипе на песню "Небо знает".

В клипе она снялась обнаженной и показала округлившийся живот. В данный момент певица не комментирует свою беременность, а также не раскрывает пол ребенка.

Для Нюши и ее мужа это второй ребенок. У них есть трехлетняя дочь, у которой двойное имя Симба-Серафима. Первое в честь главного героя мультфильма "Король-Лев".

Ранее певица жаловалась на то, что у нее не хватает времени даже на то, чтобы поспать.

Как сообщал «Телеграм», Егор Крид в беседах с журналистами рассказывал о Нюше, как о первой серьезной любви и женщине, от которой он мечтал иметь детей.

Напомним, известная 22-летняя модель Алеся Кафельникова в пятницу, 25 июня, объявила в соцсети, что уже несколько месяцев находится в положении.

Кроме того мы писали о том, что у блогера Даши Квитковой случились ложные схватки.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 175

Все по теме:

Беременность, Роды, Нюша, Певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Сил нет терпеть эту резервацию": жители оккупированного Крыма жалуются на закрытые для них пляжи и парки
02 Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
03 Утопил "вторую половинку" в домашнем бассейне и наложил на себя руки: подробности трагедии в Кривом Роге
04 Германия и США придумали, что сделают для Украины за достройку "Северного потока-2" - СМИ
05 На пляже в Харькове педофил посреди дня приставал к восьмилетней девочке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые детали о взрыве &quot;Ровноазот&quot;: в сети показали виновницу аварии (видео)
Новые детали о взрыве "Ровноазот": в сети показали виновницу аварии (видео)
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
&quot;Дельта&quot; - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
"Дельта" - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
Солистка группы KAZKA выйдет на паркет &quot;Танцев со звездами&quot; в новом сезоне
Солистка группы KAZKA выйдет на паркет "Танцев со звездами" в новом сезоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь