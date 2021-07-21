Певица Нюша ждет второго ребенка

опулярная российская певица Нюша (Анна Шурочкина) станет мамой во второй раз. О том, что она в положении артистка сообщила в своем новом клипе на песню "Небо знает".

В клипе она снялась обнаженной и показала округлившийся живот. В данный момент певица не комментирует свою беременность, а также не раскрывает пол ребенка.

Для Нюши и ее мужа это второй ребенок. У них есть трехлетняя дочь, у которой двойное имя Симба-Серафима. Первое в честь главного героя мультфильма "Король-Лев".

Ранее певица жаловалась на то, что у нее не хватает времени даже на то, чтобы поспать.

Как сообщал «Телеграм», Егор Крид в беседах с журналистами рассказывал о Нюше, как о первой серьезной любви и женщине, от которой он мечтал иметь детей.

Напомним, известная 22-летняя модель Алеся Кафельникова в пятницу, 25 июня, объявила в соцсети, что уже несколько месяцев находится в положении.

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