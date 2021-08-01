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Российские рокеры с песней о Путине продолжают покорять украинцев: видео с выступления на "Файном місті"

Российские рокеры с песней о Путине продолжают покорять украинцев: видео с выступления на "Файном місті"
21:26 Сегодня Телеграф скриншот

В воскресенье, 1 августа, на популярном музыкальном фестивале "Файне місто" в Тернополе выступила российская рок-группа Wildways.

Как передает корреспондент "Телеграфа", музыканты исполнили песню "put in" - песню про президента РФ Владимира Путина.

Когда музыканты вышли на сцену, то публика однозначно выразила свое желание касательно песни, которую она хочет услышать, скандируя знаменитую кричалку футбольных фанов "Путин х**ло". Может, музыканты изначально и не планировали исполнять песню "put in", но в итоге они ее и исполнили под бурные овации и восторги публики.

За неделю до фестиваля "Файне місто" СБУ взялась проверять участников из России

Также собравшиеся послушать российских гостей активно подпевали слова из припева песни - "у царя не стоит".

(Осторожно! на видео присутствует та самая нецензурная кричалка про Путина)

Как сообщалось, менее месяца назад, 8 июля, Wildways выступила со своим так понравившимся украинской аудитории хитом "put in" на другом фестивале в Украине - Atlas Weekend.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 434

Все по теме:

Тернополь, Фестиваль, Владимир Путин, Кричалка, Файне Місто, Wildways, put in.
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