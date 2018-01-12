Инстаграм, который вы никогда не забудете!

Инстаграм, который вы никогда не забудете! Мы уже не раз публиковали фото обнаженных фермеров для благотворительных календарей, но сегодня нашли нечто невероятное. Страницу в Инстаграм, где собрано гораздо больше подобных фото. Представьте! Все началось с фотографии 24-летнего фермера, который сфотографировался голым в грузовике с чечевицей. А потом возникла страница в Инстаграм, где фермеры со всего мира (мальчики и девочки) могут делиться своими веселыми и голыми фото. Не стесняйтесь, посмотрите на эту красоту.