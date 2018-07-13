Практически с каждым из нас в жизни случались те или иные фейлы, которые оставляли после себя неприятный "осадок" в душе.

Практически с каждым из нас в жизни случались те или иные фейлы, которые оставляли после себя неприятный "осадок" в душе. Не стоит слишком сильно расстраиваться, ведь неприятности могут произойти с кем угодно. Давайте посмотрим на подборку разнообразных фейлов, падений и неприятных моментов, в которых может оказаться каждый из нас. Берегите себя, чтобы не попасть в такие подборки в будущем.