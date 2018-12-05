Казусные ситуации, от которых хочется сойти с ума

Все мы порой попадаем в неловкие ситуации, поскользнувшись на банановой кожуре жизни. Но далеко не все позорные оплошности попадают в интернет, и вы только представьте, сколько продлённых лет жизни мы теряем, не посмеявшись над ними.
"Отправил не на тот номер, извини"
Когда думаешь, что снимаешь концерт, а на самом деле у тебя включён калькулятор
"Мастер маникюра буквально нарисовала блики на ногтях, а девушка не обратила внимания"
"Моя мама разрушила жизнь моей собаке, буквально сказав, что она хочет оставить подлиннее сверху. Я опустошена"
Когда пришёл в ресторан, одетый как одна из тарелок
"Сегодня ко мне подошла незнакомая женщина, сказав, что у нас одинаковые волосы. Затем она сфотографировалась со мной и отправила мне фото"
"Пришла в класс с полной уверенностью того, что схватила компьютер с кухонного стола" — но на самом деле это была разделочная доска
"Моя школа разместила на своём сайте моё фото, на котором я пишу сыром"
"Лил Уэйн [рэпер] бросил барабанную палочку в толпу и попал мне в лицо
"Даже не догадывался о том, как этот свитер будет смотреться с курткой"
"Так моя мама узнала, что у меня проколоты соски"
"Мы с моей женой откладывали деньги на футбольные билеты в наличке. Вчера мы достали деньги, чтобы передать их моей маме. Мы нигде не могли найти конверт, пока моя жена не проверила шредер. Да. Наша двухлетняя дочь измельчила $ 1060"
"Уверен, что они даже незнакомы"
"Тааааак, теперь я не чувствую себя сумасшедшим человеком, который утверждает, что кто-то ворует его носки"
Эти моменты стоят того, что бы потом поднимать людям настроения.