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Среда, 05.12.2018
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Казусные ситуации, от которых хочется сойти с ума

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Казусные ситуации, от которых хочется сойти с ума
13:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Эти явления наверняка знакомы каждому и вряд ли оставляют хоть кого-то их своих свидетелей равнодушным.

Все мы порой попадаем в неловкие ситуации, поскользнувшись на банановой кожуре жизни. Но далеко не все позорные оплошности попадают в интернет, и вы только представьте, сколько продлённых лет жизни мы теряем, не посмеявшись над ними.

"Отправил не на тот номер, извини"

Когда думаешь, что снимаешь концерт, а на самом деле у тебя включён калькулятор

"Мастер маникюра буквально нарисовала блики на ногтях, а девушка не обратила внимания"

"Моя мама разрушила жизнь моей собаке, буквально сказав, что она хочет оставить подлиннее сверху. Я опустошена"

Когда пришёл в ресторан, одетый как одна из тарелок

"Сегодня ко мне подошла незнакомая женщина, сказав, что у нас одинаковые волосы. Затем она сфотографировалась со мной и отправила мне фото"

"Пришла в класс с полной уверенностью того, что схватила компьютер с кухонного стола" — но на самом деле это была разделочная доска

"Моя школа разместила на своём сайте моё фото, на котором я пишу сыром"

"Лил Уэйн [рэпер] бросил барабанную палочку в толпу и попал мне в лицо

"Даже не догадывался о том, как этот свитер будет смотреться с курткой"

"Так моя мама узнала, что у меня проколоты соски"

"Мы с моей женой откладывали деньги на футбольные билеты в наличке. Вчера мы достали деньги, чтобы передать их моей маме. Мы нигде не могли найти конверт, пока моя жена не проверила шредер. Да. Наша двухлетняя дочь измельчила $ 1060"

"Уверен, что они даже незнакомы"

"Тааааак, теперь я не чувствую себя сумасшедшим человеком, который утверждает, что кто-то ворует его носки"

Эти моменты стоят того, что бы потом поднимать людям настроения.

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