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Смех до слез: кулинарные фейлы, которые поднимут настроение на весь день
Очередная порция фотозадокументированных случаев кулинарных фиаско, с которым сталкиваются те, чьи ожидания оказались выше реальности. Не каждому человеку даётся кулинарный талант, поэтому одного желания приготовить что-нибудь вкусненькое для некоторых недостаточно! Отсутствие каких-либо способностей к готовке у многих отсутствует напрочь, как бы они ни старались, и несколько весьма красноречивых примеров тщетных попыток вы увидите в этой фотоколлекции.
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