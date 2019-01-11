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Пятница, 11.01.2019
Ужас перфекциониста: эти вещи явно лежать не на своем месте
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Ужас перфекциониста: эти вещи явно лежать не на своем месте

Грань между забавной шалостью и настоящим вредительством очень тонкая, но некоторые покупатели ее с легкостью переходят. Отправляясь за покупками, некоторые люди оставляют дома и совесть, и хорошие манеры. Их поведение в магазинах и супермаркетах можно описать одной короткой фразой: "После меня хоть потоп". Продавцам зачастую остается только бросать на них испепеляющие взгляды, ведь покупатель всегда прав. Или взять в руки камеру и показать всему миру самые хулиганские выходки. Может быть, кто-то одумается после таких кадров?
Фото: www.adme.ru
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Вещи, Улыбка, Смех, Магазин, Юмор, Позитив, Прикол, Перфекционист, Лежат не на своем месте.
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