|
|
Женщина с уникальным чувством юмора продолжает пародировать фото знаменитостей
Возможно, многие из вас вспомнят Селесту Барбер. Женщина с уникальным чувством юмора уже несколько лет троллит известных особ, делая фото-пародии на их самые поппулярные снимки в Instagram. Женщина не теряет энтузиазма и продолжает радовать своих подписчиков смешными фотосессиями. Основной посыл женщины заключается в том, чтобы показать всему миру, что роскошные женщины с глянцевых журналов на самом деле не настолько идеальны, и обычные девушки не обязаны мучить себя, чтобы соответствовать заданным ими стандартам. Ведь главное — быть богатой душой и любить себя!
Художник отразил суровую реальность с помощью героев Disney (Фото)
Художник изобразил, чем война отличается от мира (Фото)
Знаменитости, у которых лысина не проблема, а визитная карточка (Фото)
Прекрасные представительницы традиционно мужских профессий (Фото)
Советские фильмы, которые знают даже за рубежом
Настройки Android, которые сделают ваш телефон более практичным
Как можно применить хозяйственное мыло в быту и для лечения
Самый необычный хостел в мире (Фото)
10 суперпродуктов, которые мы игнорируем
Ливерпуль - Борнмут: лучшие моменты матча (Фото)
Бавария - Шальке: лучшие моменты матча (Фото)
Смех до слез: автомобильные приколы, которые поднимут настроение
Итоги подведены: лучшие образы с 44-ого сезон Ukrainian Fashion Week (Фото)
Интересный фотопроект работников книжного магазина (Фото)
Веселые демотиваторы, которые заставят вас смеяться до слез
Удивительные автомобили Reliant Regal, выпускавшиеся в 1950-х годы (Фото)
Смешные и поразительные кадры, которые поднимут вам настроение
Мечты сбываются: мужчины, которые достигли того, о чем мечтали (Фото)
Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение
Янсруд – чемпион мира в скоростном спуске
Короткие романы: топ-8 лучших
Ручная вышивка от художницы из Кливленда (Фото)
Культовые фильмы о силе женской красоты
Странное медицинское оборудование прошлого (Фото)
Специи, которые способствуют потере веса