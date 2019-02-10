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Воскресенье, 10.02.2019
Женщина с уникальным чувством юмора продолжает пародировать фото знаменитостей
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Женщина с уникальным чувством юмора продолжает пародировать фото знаменитостей

Возможно, многие из вас вспомнят Селесту Барбер. Женщина с уникальным чувством юмора уже несколько лет троллит известных особ, делая фото-пародии на их самые поппулярные снимки в Instagram. Женщина не теряет энтузиазма и продолжает радовать своих подписчиков смешными фотосессиями. Основной посыл женщины заключается в том, чтобы показать всему миру, что роскошные женщины с глянцевых журналов на самом деле не настолько идеальны, и обычные девушки не обязаны мучить себя, чтобы соответствовать заданным ими стандартам. Ведь главное — быть богатой душой и любить себя!
Фото: wuzzup.ru
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Смех, Юмор, Позитив, Приколы, Фото-приколы, Пародии.
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