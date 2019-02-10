Женщина с уникальным чувством юмора продолжает пародировать фото знаменитостей Возможно, многие из вас вспомнят Селесту Барбер. Женщина с уникальным чувством юмора уже несколько лет троллит известных особ, делая фото-пародии на их самые поппулярные снимки в Instagram. Женщина не теряет энтузиазма и продолжает радовать своих подписчиков смешными фотосессиями. Основной посыл женщины заключается в том, чтобы показать всему миру, что роскошные женщины с глянцевых журналов на самом деле не настолько идеальны, и обычные девушки не обязаны мучить себя, чтобы соответствовать заданным ими стандартам. Ведь главное — быть богатой душой и любить себя!