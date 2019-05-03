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Воскресенье, 05.05.2019
Дикий ужас: образовательные игрушки, которым явно не место в стоматологическом кабинете
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Дикий ужас: образовательные игрушки, которым явно не место в стоматологическом кабинете

Не важно, ребенок вы или взрослый, большинство людей, живущих на планете не любят ходить к стоматологу. Это неприятный, иногда даже болезненный опыт, который наполняет нас страхом. Что ж, теперь есть еще одна причина, чтобы бояться ходить к дантисту - образовательные игрушки для стоматологов. Кто-то просто взял гигантские мягкие игрушки и сделал им рот, полный зубов. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы выглядел Винни-Пух, если бы у него были зубы - ответ странно и тревожно. Посмотрите на эти игрушки, которые удалось испортить с помощью виниров.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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Игрушки, Смех, Настроение, Стоматолог, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот, Виниры.
19:32 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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