Дикий ужас: образовательные игрушки, которым явно не место в стоматологическом кабинете Не важно, ребенок вы или взрослый, большинство людей, живущих на планете не любят ходить к стоматологу. Это неприятный, иногда даже болезненный опыт, который наполняет нас страхом. Что ж, теперь есть еще одна причина, чтобы бояться ходить к дантисту - образовательные игрушки для стоматологов. Кто-то просто взял гигантские мягкие игрушки и сделал им рот, полный зубов. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы выглядел Винни-Пух, если бы у него были зубы - ответ странно и тревожно. Посмотрите на эти игрушки, которые удалось испортить с помощью виниров.