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Воскресенье, 07.07.2019

Природа против техники: в Индии слоны поборолись припаркованными машинами (Видео)

В индийском районе Бхакракот слонам, которые шли своей дорогой, помешали припаркованные автомобили – туристы оставили свои машины возле тигрового заповедника и пошли на экскурсию. Данной дорогой постоянно ходит стадо слонов. И в этот раз они пошли своим путем и увидели на нем припаркованы машины. Первые из группы слонов "подвинули" машины, находившиеся на их пути. Другие воспользовались "расчищенным" коридором. Во время инцидента люди не пострадали, а вот автомобили придется ремонтировать.
auto.24tv.ua
Фото: pixabay
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Индия, Автомобиль, Животные, Смех, Настроение, Слоны, Позитив, Умора, Прикол, Хохот.
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