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Воскресенье, 14.07.2019
Будь добрее: теплые снимки со всего мира, которые подарят вам ощущение надежды
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Будь добрее: теплые снимки со всего мира, которые подарят вам ощущение надежды

Что никогда не устареет и никогда не перестанет радовать людей? Классические кинофильмы? Хм… Многовековой алкоголь из бочек? Может быть, но речь не об этом. Счастливые люди и животные, запечатлённые на фотографиях — вот что прекрасно в любое время и любую погоду. Просмотр подобных подборок полезен для здоровья, поэтому держите! Некоторые снимки имеют светлую историю преодоления, достижения нелёгких целей, на некоторых запечатлены трогательные моменты, а некоторые просто беспредельно милы. Вы готовы? Тогда мы начинаем добротерапию!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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