Будь добрее: теплые снимки со всего мира, которые подарят вам ощущение надежды

Что никогда не устареет и никогда не перестанет радовать людей? Классические кинофильмы? Хм… Многовековой алкоголь из бочек? Может быть, но речь не об этом. Счастливые люди и животные, запечатлённые на фотографиях — вот что прекрасно в любое время и любую погоду. Просмотр подобных подборок полезен для здоровья, поэтому держите! Некоторые снимки имеют светлую историю преодоления, достижения нелёгких целей, на некоторых запечатлены трогательные моменты, а некоторые просто беспредельно милы. Вы готовы? Тогда мы начинаем добротерапию!