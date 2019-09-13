Скачать
Пятница, 13.09.2019
"Постарались" для детей: немножко "не получилось" в школах и институтах
1 / 19

"Постарались" для детей: немножко "не получилось" в школах и институтах

В первый раз в первый класс школы дизайна или строительства — вот куда хочется отправить авторов следующих инженерных решений. Ладно мы, взрослые, мы-то все продукты чьего-то бесталанного мозга и анатомически нестандартных истоков чьих-то рук переживём, но зачем же вы так с детьми? Они-то что вам сделали?! Делимся с вами произведениями выпускников института Жутких Опусов Профессионального Строительства (сокращённо, Ж.О.П.С.), которые полигоном для своих детищ выбрали другие учебные заведения, ну или что-либо связанное со сферой образования. Если вы ещё не передумали на это смотреть, начнём.
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
10:11 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь