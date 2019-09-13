"Постарались" для детей: немножко "не получилось" в школах и институтах

В первый раз в первый класс школы дизайна или строительства — вот куда хочется отправить авторов следующих инженерных решений. Ладно мы, взрослые, мы-то все продукты чьего-то бесталанного мозга и анатомически нестандартных истоков чьих-то рук переживём, но зачем же вы так с детьми? Они-то что вам сделали?! Делимся с вами произведениями выпускников института Жутких Опусов Профессионального Строительства (сокращённо, Ж.О.П.С.), которые полигоном для своих детищ выбрали другие учебные заведения, ну или что-либо связанное со сферой образования. Если вы ещё не передумали на это смотреть, начнём.