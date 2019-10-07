Очень трогательно: коты скучают по своему хозяину (Фото, Видео)

Как коты умеют скучать. Невероятная история канадца Роба и его кота.

Житель Канады по имени Роб очень любит котиков. Впрочем, как их можно не любить, ведь они такие милые.

Интересно, а что коты чувствуют по отношению к своим хозяевам? Скучают ли они по ним, когда те уходят из дома? Ждут ли с нетерпением их прихода или, может, просто занимаются своими кошачьими делами?

Именно эти вопросы долгое время не давали Робу покоя, и он нашел оригинальный способ на них ответить.

Роб живет вместе с двумя питомцами - котом Коди и кошкой Шорти. У мужчины даже есть блог в Instagram, посвященный его домашним любимцам. А еще Роб ведет канал на YouTube, где делится интересными моментами, связанными с Шо-Ко (так он шутливо называет своих котов).

Кошку Шорти Роб забрал из приюта в 2010 году. Тогда ей было всего 2 месяца.

В 2012 году Роб забрал из приюта еще одного питомца - кота по кличке Коди. Так Шорти стало гораздо веселее.

Шорти и Коди - очень дружные, любят играть вместе и просто обожают своего хозяина.

Однажды Робу стало интересно, чем занимаются его коты, когда он уходит из дому. Чтобы узнать это, мужчина установил скрытую камеру.

Оказалось, что большую часть времени коты проводят в ожидании своего хозяина. Когда за Робом закрылась дверь, кот Шорти долго не находил себе места, мяукал и нехотя рассматривал свою игрушку.

Видео так растрогало пользователей, что они оставили под ним множество теплых комментариев:

"Я занималась уходом за животными около 30 лет, - пишет девушка под ником Erin Uber, - У некоторых моих друзей собаки и кошки тоже страдают, когда хозяева уходят. В таких случаях их может успокоить включенное радио, неважно играет там музыка, или просто кто-то будет разговаривать. Попробуйте, возможно, Коди от это станет легче".

"Если бы Коди просто было скучно, он бы пошел играть с Шорти. Очевидно, что он скучает по Робу".