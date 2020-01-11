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Когда думаешь, что ты один на миллион: самые дерзкие и уморительные косплеи
Косплеить можно всё что угодно, начиная от знаменитых актёров и заканчивая тумбочкой из спальни. Однако чаще всего фанаты поп-культуры предпочитают косплеить супергероев и персонажей мультфильмов и кино. Стоит отметить, что не все косплеи "одинаково полезны", потому как некоторые рукодельники умудряются сделать их настолько нелепыми, что это смешно до слёз. Хотя чаще всего они намеренно делают их абсурдными и знают, что выглядят в них запредельно нелепо, собственно говоря, поэтому и смешно.
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