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Воскресенье, 12.01.2020
Когда думаешь, что ты один на миллион: самые дерзкие и уморительные косплеи
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Когда думаешь, что ты один на миллион: самые дерзкие и уморительные косплеи

Косплеить можно всё что угодно, начиная от знаменитых актёров и заканчивая тумбочкой из спальни. Однако чаще всего фанаты поп-культуры предпочитают косплеить супергероев и персонажей мультфильмов и кино. Стоит отметить, что не все косплеи "одинаково полезны", потому как некоторые рукодельники умудряются сделать их настолько нелепыми, что это смешно до слёз. Хотя чаще всего они намеренно делают их абсурдными и знают, что выглядят в них запредельно нелепо, собственно говоря, поэтому и смешно.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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22:49 Сб, 11 Январь 2020 Телеграф
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