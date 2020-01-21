Забавные комиксы о том, каково это жить с собакой

Вас всегда кто-то радостно встречает у дверей, когда вы возвращаетесь домой, прижимается к вам и следит, чтобы случайно выроненная из рук еда не слишком долго лежала на полу. Испанская художница Джемма Жене (Gemma Gené) знает это очень хорошо ─ настолько, что даже рисует комиксы, повествующие о том, каково жить с собакой. Она ─ автор серии комиксов под названием "157 of gemma", в которых изображает свою жизнь с любимым мопсом Mochi (Мочи). И они будут понятны и близки каждому владельцу собаки.