Суровая реальность: картинка не всегда совпадает с содержанием

Актуальная реальность такова, что все планы людей летят киту под хвост. Однако, несмотря на эту не слишком ободряющую действительность, не стоит огорчаться, хотя бы потому, что вы такой далеко не один. Неприятности случаются со всеми, и лучшим способом их пережить, является поделиться ими с другими. Это не только может поспособствовать решению проблем, но и заставить вас более спокойно к ним относиться. А ещё это бывает довольно весело.