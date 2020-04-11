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Суббота, 11.04.2020
Смешные стоп-кадры для отличного настроения
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Смешные стоп-кадры для отличного настроения

В сообществе фотографов уже давно пора основать международный конкурс на лучший стоп-кадр (или мы просто о таком никогда не слышали), потому что во всемирной сети иногда появляются такие классные снимки, которые меньше чем шедевром не назовёшь! И что самое впечатляющее - такие фотографии, как правило, получаются у совершенно обычных людей на совершенно обычные смартфоны или фотокамеры совершенно случайно! Мы не утверждаем, что все представленные здесь фотографии тянут на первое место, но приз зрительских симпатий они явно заслуживают!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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