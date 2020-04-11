Смешные стоп-кадры для отличного настроения В сообществе фотографов уже давно пора основать международный конкурс на лучший стоп-кадр (или мы просто о таком никогда не слышали), потому что во всемирной сети иногда появляются такие классные снимки, которые меньше чем шедевром не назовёшь! И что самое впечатляющее - такие фотографии, как правило, получаются у совершенно обычных людей на совершенно обычные смартфоны или фотокамеры совершенно случайно! Мы не утверждаем, что все представленные здесь фотографии тянут на первое место, но приз зрительских симпатий они явно заслуживают!