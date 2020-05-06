Очень странно, но очень смешно: вещи, которые были найдены у родственников

Говорят, семью не выбирают. Поэтому мы и пытаемся любить свою родню, не обращая внимания на их маленькие странности. Но иногда, очередной раз придя к кому-нибудь из родственников в гости, можно обнаружить что-то из ряда вон выходящее. Что-то такое, что вызовет дикое недоумение и массу вопросов… В этой подборке собраны два десятка самых странных предметов, которые пользователям сети "посчастливилось" найти у своих родственников. Многие из этих вещей невероятно странные, но все-таки смешные…