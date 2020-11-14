"Ночь в Эпицентре": в сети придумали реалистичный сценарий украинского фильма-катастрофы

На фоне введения карантина выходного дня и слухов о продолжении работы торговой сети "Эпицентр", в журналистка София Касьяненко предложила забавный сценарий для фильма-катастрофы.

Соответствующий пост со "сценарием" фильма "Ночь в эпицентре" она разместила на своей странице в Фейсбук.

"В мире бушует смертельная пандемия. Лесные пожары. Экономика в упадке. Женя Лукашин выходит в пятницу тринадцатого в гипермаркет запастись пивом перед карантином выходного дня и случайно попадает в эпицентр психологического эксперимента над ста покупателями", - говорится в сообщении.

Среди действующих лиц "депутаты, артисты, домохозяйки, учителя, спортсмены, предприниматели — представители всех классов по одному"

"Сто одному человеку предстоит выбраться из гипермаркета за 72 часа или умереть от удушья. Все продукты и напитки внутри заражены вирусом, поражающим легкие за сутки. Двери намертво заперты", - пишет Касьяненко.

Не обойдется и без любовной линии.

"По флешбекам Лукашина мы узнаём, что накануне они намертво поссорились с Надей из-за сногсшибательной измены Лукашина с черненькой подружкой в хороших итальянских сапогах", - пишет она.

Как сообщалось ранее, 12 ноября торговая сеть "Эпицентр" объявила о 72-часовой рабочей пятнице.

Впрочем, позже в компании уточнили, что работать сеть будет лишь в онлайн-режиме.