Трамп и Лукашенко стали героями меткой карикатуры

Александр Лукашенко и Дональд Трамп стали героями меткой карикатуры от известного карикатуриста Сергея Ёлкина.

На ней изображен 45-ый президент США, который в последнее время все чаще заявляет, что президентские выборы были сфальсифицированы сторонниками его оппонента Джо Байдена и не устает говорить о том, что победил именно он.

За его спиной стоит Александр Лукашенко, который несмотря на длительные протесты в Беларуси тоже утверждает, что победил на выборах в августе 2020 года.

Как сообщалось ранее, российско-американский историк и публицист Юрий Фельштинский заявил, что российский президент Владимир Путин готов поддержать Трампа в теоретической гражданской войне.

Впрочем, у самого Путина заподозрили проблемы со здоровьем, о чем свидетельствуют странности в его поведении, которые были замечены во время его последних выступлений.