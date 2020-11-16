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Трамп и Лукашенко стали героями меткой карикатуры

Трамп и Лукашенко стали героями меткой карикатуры
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф

Александр Лукашенко и Дональд Трамп стали героями меткой карикатуры от известного карикатуриста Сергея Ёлкина. 

На ней изображен 45-ый президент США, который в последнее время все чаще заявляет, что президентские выборы были сфальсифицированы сторонниками его оппонента Джо Байдена и не устает говорить о том, что победил именно он. 

За его спиной стоит Александр Лукашенко, который несмотря на длительные протесты в Беларуси тоже утверждает, что победил на выборах в августе 2020 года.

Как сообщалось ранее, российско-американский историк и публицист Юрий Фельштинский заявил, что российский президент Владимир Путин готов поддержать Трампа в теоретической гражданской войне. 

Впрочем, у самого Путина заподозрили проблемы со здоровьем, о чем свидетельствуют странности в его поведении, которые были замечены во время его последних выступлений. 

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Все по теме:

США, Беларусь, Александр Лукашенко, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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