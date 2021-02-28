Прикольные открытки с добрым утром

Утро наступает каждый день, но не факт, что оно будет всегда добрым.

Если даже после чашки ароматного кофе хорошее настроение так и не наступило, пора находить действенные способы для приведения организма в "рабочее" состояние. В такой ситуации помогут прикольные картинки, которые станут источником позитива на долгое время.

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"Телеграф" сделал подборку прикольных открыток с добрым утром, которые поднимут настроение на целый день:

Не забываем, что 8 марта отмечается Международный женский день, поэтому начинаем закупаться подарками или делать их своими руками.