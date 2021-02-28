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Прикольные открытки с добрым утром

Прикольные открытки с добрым утром
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф

Утро наступает каждый день, но не факт, что оно будет всегда добрым.

Если даже после чашки ароматного кофе хорошее настроение так и не наступило, пора находить действенные способы для приведения организма в "рабочее" состояние. В такой ситуации помогут прикольные картинки, которые станут источником позитива на долгое время.

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"Телеграф" сделал подборку прикольных открыток с добрым утром, которые поднимут настроение на целый день:

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Не забываем, что 8 марта отмечается Международный женский день, поэтому начинаем закупаться подарками или делать их своими руками.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Картинки, Курьезы, Открытки, Приколы.
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