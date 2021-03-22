Грозный и мужественный: сеть обсуждает, как Трамп выглядел бы без знаменитой прически и с бородой (фото)

В Сети появилась фотография-монтаж экс-президента США Дональда Трампа, авторы которой попытались изменить его имидж, представив его бритым наголо и с отпущенной бородкой и усами.

Соответствующее фото опубликовал в понедельник, 22 марта, украинский автогонщик, автомобильный и автоспортивный журналист, телеведущий Алексей Мочанов.

Читатели позитивно оценили подобное преображение, отмечая, что так Трамп выгляди мужественнее, чем с его нынешней прической.

Как сообщалось, 21 марта стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп после перманентного бана в Twitter, Facebook и других соцсетях, намерен через два-три месяца запустить собственную платформу.