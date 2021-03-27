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Без мемов никуда: сеть продолжает смеяться над застрявшим в Суэцком канале сухогрузом (фото)

Без мемов никуда: сеть продолжает смеяться над застрявшим в Суэцком канале сухогрузом (фото)
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Сухогруз Ever Given компании Evergreen, который сел на мель в Суэцком канале 23 марта, стал одной из наиболее обсуждаемых тем в мировых СМИ. Однако несмотря на сложность ситуации и значительный ущерб от нее для мировой экономики, пользователи сети не устают клепать забавные мемы. 

Ever Given


Была обыграна и классика. Пользователи сети посчитали, что сухогруз отлично впишется в картину Репина "Бурлаки на Волге". 

Ever Given мемы

А также, что сможет перекрыть собой Андуин. 

Ever Given мемы

Злосчастное судно также стало "жертвой" хуманизации (наверняка в сети уже есть и адаптации под "правило 34"). 

Ever Given мемы

Досталось и тому самому одинокому экскаватору, который усердно трудится над спасением судна из ловушки. 



А пользователи Твиттера и вовсе создали ремикс песни Noise MC "Из окна". 

Ever Given мемы

Ever Given мемы

Как сообщалось ранее, судно Ever Given перед тем, как войти в Суэцкий канал, покружило в Красном море, нарисовав пенис

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 308

Все по теме:

Египет, Юмор, Суэцкий канал, Ever Given.
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