Без мемов никуда: сеть продолжает смеяться над застрявшим в Суэцком канале сухогрузом (фото)

Сухогруз Ever Given компании Evergreen, который сел на мель в Суэцком канале 23 марта, стал одной из наиболее обсуждаемых тем в мировых СМИ. Однако несмотря на сложность ситуации и значительный ущерб от нее для мировой экономики, пользователи сети не устают клепать забавные мемы.





Была обыграна и классика. Пользователи сети посчитали, что сухогруз отлично впишется в картину Репина "Бурлаки на Волге".

А также, что сможет перекрыть собой Андуин.

Злосчастное судно также стало "жертвой" хуманизации (наверняка в сети уже есть и адаптации под "правило 34").

Досталось и тому самому одинокому экскаватору, который усердно трудится над спасением судна из ловушки.







А пользователи Твиттера и вовсе создали ремикс песни Noise MC "Из окна".

Как сообщалось ранее, судно Ever Given перед тем, как войти в Суэцкий канал, покружило в Красном море, нарисовав пенис.