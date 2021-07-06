"Больше никто не пришел?" Дмитрий Гордон взял интервью у собственного сына

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон решил взять интервью у Дмитрия Гордона.

Анонс интервью он опубликовал у себя в Инстаграм.

"Сегодня в 18:00 по Киеву на ютуб канале "В гостях у Гордона" интервью с моим средним сыном Дмитрием", - написал он, указав, что Гордон-младший работает с мировыми звездами и пишет музыку для Голливуда.

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Пользователи сети на такую новость отреагировали с юмором, спросив, не брал ли Гордон интервью у своего отражения, а также почему его сын не лысый.

Как сообщалось ранее, Гордон и ранее отмечался нестандартными выходками.

Так в начале апреля он запустил в продажу конфеты под названием "Гордон в шоколаде", а потом предложил топ-пропагандисту РФ Владимиру Соловьеву их "пососать".

А недавно бывший генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудик, выпустил музыкальный клип, посвященный меметичной фразе Гордона о вырванном кадыке.