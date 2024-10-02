Можно не только квасить: интересные лайфхаки, как хранить капусту на зиму

Полезные советы для тех, кто хочет сохранить капусту свежей

Осенью после сбора урожая капусты многие задаются вопросом, как ее правильно хранить, чтобы она подольше оставалась свежей. Многие хозяйки начинают квасить капусту, и это хороший способ сделать запасы. Однако, есть и другие способы, как сохранить капусту свежей.

Как оказалось, капусту можно хранить в подвале или же на балконе в квартире, пишет ТСН. Однако нужно знать, как создать правильные условия, чтобы овощ не начал гнить.

Как хранить капусту в подвале

Хорошим вариантом станет хранение капусты в ящиках, но подальше от других фруктов и овощей. При этом нужно обеспечить правильную температуру (0, +1°C) и позаботится о вентиляции в помещении.

Есть хороший способ хранить капусту в подвешенном состоянии, если при сборе урожая она не была вырублена под корень. Просто подвесьте головки капусты за ножку на некотором расстоянии друг от друга и храните в подвале.

Также можно хранить капусту в ящиках с сухим песком. Насыпьте песок и сложите капусту в ящики ножкой вниз. Еще один способ — сделать в подвале деревянные стеллажи и выложить на них головки капусты.

Как хранить капусту на балконе

Самое подходящее место для хранения капусты в квартире — это балкон. Однако он подойдет только в том случае, если он застеклен и утеплен. Сложите капусту на балконе и следите, чтобы она не промерзала и не начинала гнить. Каждый кочан можно обернуть бумагой или пищевой пленкой.

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