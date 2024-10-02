Можна не лише квасити: цікаві лайфхаки, як зберігати капусту на зиму

Корисні поради для тих, хто хоче зберегти свіжу капусту

Восени після збирання врожаю капусти багато хто задається питанням, як її правильно зберігати, щоб вона довше залишалася свіжою. Багато господарок починають квасити капусту, і це хороший спосіб зробити запаси. Однак, є й інші способи, як зберегти свіжу капусту.

Як виявилося, капусту можна зберігати у підвалі або ж на балконі у квартирі, пише ТСН. Однак потрібно знати, як створити правильні умови, щоб овоч не почав гнити.

Як зберігати капусту в підвалі

Хорошим варіантом стане зберігання капусти в ящиках, але подалі від інших фруктів та овочів. При цьому потрібно забезпечити правильну температуру (0, +1°C) та подбати про вентиляцію в приміщенні.

Є хороший спосіб зберігати капусту у підвішеному стані, якщо при збиранні врожаю вона не була вирубана під корінь. Просто підвісьте головки капусти за ніжку на деякій відстані одна від одної і зберігайте у підвалі.

Також можна зберігати капусту в ящиках із сухим піском. Насипте пісок і складіть капусту в ящики ніжкою донизу. Ще один спосіб — зробити в підвалі дерев’яні стелажі і викласти на них головки капусти.

Як зберігати капусту на балконі

Найкраще місце для зберігання капусти в квартирі — це балкон. Однак він підійде лише в тому випадку, якщо він засклений та утеплений. Складіть капусту на балконі та стежте, щоб вона не промерзала і не починала гнити. Кожен качан можна обгорнути папером або харчовою плівкою.

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