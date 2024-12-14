Эти ошибки могут уничтожить тефлоновую сковороду: как правильно чистить и хранить такую посуду

Тефлоновая сковорода — довольно хрупкая посуда

Тефлоновые сковороды завоевали популярность благодаря своей способности предотвращать прилипание пищи к поверхности. Но есть в них и недостаток — их нежное покрытие достаточно легко повредить, что делает сковороду непригодной для приготовления пищи и даже опасной.

Рассказываем, каких ошибок стоит избегать при использовании тефлоновой посуды, и делимся советами по безопасной очистке, чтобы продлить срок службы кухонной помощницы.

Основные ошибки в использовании тефлоновой сковороды

Неправильное использование сковороды может значительно сократить ее срок службы и сделать ее непригодной для жарки. Хозяева часто неосознанно повторяют те или иные ошибки, которые еще больше портят нашу сковороду. Вот наиболее распространенные ошибки:

Металлические вилки, ножи или ложки способны поцарапать тефлоновое покрытие, разрушая его свойства. Для перемешивания и переворачивания пищи рекомендуется использовать силиконовые, деревянные или пластиковые лопатки.

Высокая температура воды и агрессивные моющие средства могут ослабить тефлоновый слой, лишая сковороду ее антипригарных свойств. Лучше мыть такую посуду вручную мягкими губками и щадящими моющими средствами.

Обливание горячей сковороды холодной водой приводит к деформации покрытия из-за резкого температурного скачка. Всегда нужно дожидаться полного остывания перед мытьем.

Тефлон не предназначен для приготовления пищи на большом огне. Перегрев может привести к выделению токсичных веществ. Лучше готовить на слабом или среднем огне.

Как безопасно чистить тефлоновую сковороду

Чтобы избежать повреждения покрытия, при чистке используйте мягкие губки и теплую воду с мягким моющим средством. Металлические щетки или жесткие губки не подходят для очистки посуды с тефлоновым покрытием.

Удаляйте остатки пищи аккуратно, без сильного трения. А после мытья вытирайте сковороду мягким кухонным или бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки влаги, либо дайте ей высохнуть естественным образом.

Советы для продления срока службы тефлоновой сковороды

Храните тефлоновые сковороды отдельно, чтобы избежать механических повреждений. Если храните сковороды друг на друге, обязательно размещайте между ними специальные прокладки или бумагу.

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