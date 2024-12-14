Ці помилки можуть знищити тефлонову сковороду: як правильно чистити та зберігати такий посуд

Тефлонова сковорода — досить тендітний посуд

Тефлонові сковороди завоювали популярність завдяки своїй здатності запобігати прилипанню їжі до поверхні. Але є в них і недолік — їхнє ніжне покриття досить легко пошкодити, що робить сковороду непридатною для приготування їжі та навіть небезпечною.

Розповідаємо, яких помилок варто уникати при використанні тефлонового посуду, і ділимося порадами щодо безпечного очищення, щоб продовжити термін служби кухонної помічниці.

Основні помилки використання тефлонової сковороди

Неправильне використання сковороди може значно скоротити її термін служби та зробити її непридатною для смаження. Господарі часто несвідомо повторюють ті чи інші помилки, які ще більше псують нашу сковороду. Ось найпоширеніші помилки:

Металеві вилки, ножі чи ложки здатні подряпати тефлонове покриття, руйнуючи його властивості. Для перемішування та перевертання їжі рекомендується використовувати силіконові, дерев’яні або пластикові лопатки.

Висока температура води та агресивні миючі засоби можуть послабити тефлоновий шар, позбавляючи сковороду її антипригарних властивостей. Краще мити такий посуд вручну м’якими губками та м'якими миючими засобами.

Обливання гарячої сковороди холодною водою призводить до деформації покриття через різкий температурний стрибок. Завжди потрібно чекати повного остигання перед миттям.

Тефлон не призначений для приготування їжі на великому вогні. Перегрів може призвести до виділення токсичних речовин. Краще готувати на слабкому чи середньому вогні.

Як безпечно чистити тефлонову сковороду

Щоб уникнути пошкодження покриття під час чищення, використовуйте м’які губки та теплу воду з м’яким миючим засобом. Металеві щітки або жорсткі губки не підходять для очищення посуду з покриттям тефлоновим.

Видаляйте залишки їжі акуратно, без сильного тертя. А після миття витирайте сковороду м’яким кухонним або паперовим рушником, щоб усунути надлишки вологи, або дайте їй висохнути природним чином.

Поради щодо продовження терміну служби тефлонової сковороди

Тримайте тефлонові сковороди окремо, щоб уникнути механічних пошкоджень. Якщо зберігаєте сковороди одна на одній, обов’язково розміщуйте між ними спеціальні прокладки чи папір.

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