Обойдутся до двух дней без подзарядки: ТОП-5 бюджетных смартфонов с мощной батареей

Выбираем недорогой смартфон с хорошей батареей

В условиях постоянных блекаутов украинцы все чаще выбирают смартфоны с хорошей батареей. Мощный аккумулятор становится главным критерием при выборе мобильного устройства, особенно когда речь идет о бюджетных моделях.

Доступные смартфоны с аккумулятором на 5000 мАч способны работать до двух дней без подзарядки даже при активном использовании. "Телеграф" выяснил, какие модели телефонов до 4000 гривен имеют лучший показатель автономности и достойные технические характеристики.

HMD Pulse Plus (3999 грн)

Самый мощный смартфон в подборке оснащен батареей на 5000 мАч. Устройство имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ. IPS-экран с диагональю 6.56 дюйма обеспечивает четкое изображение с разрешением 1612х720 пикселей. Основная камера на 50 Мп и передняя на 8 Мп позволяют делать качественные фото.

Motorola G04 (3699 грн)

Этот смартфон также работает от аккумулятора на 5000 мАч. На IPS-экране 6.56 дюйма воспроизводится изображение с разрешением 1612x720 пикселей. Устройство имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ. Основная камера – 16 Мп, фронтальная – 5 Мп.

ZTE Blade A55 (3699 грн)

Батарея на 5000 мАч обеспечивает длительную работу устройства. Смартфон получил 6.75-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×720 пикселей. Имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера – 13 Мп, фронтальная – 8 Мп.

Realme Note 60X (3699 грн)

Емкий аккумулятор на 5000 мАч дополняется 6.74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600x720 пикселей. Устройство оснащено 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Основная камера – 8 Мп, фронтальная – 5 Мп.

Motorola E14 (3299 грн)

Самый доступный смартфон в подборке имеет батарею на 5000 мАч. IPS-экран с диагональю 6.56 дюйма воспроизводит изображение с разрешением 1612x720 пикселей. Устройство получило 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ. Основная камера – 13 Мп, фронтальная – 5 Мп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ТОП-3 телефонах до 3500, у которых хорошая камера. Есть модели, сочетающие качественную съемку с доступной ценой.