Обійдуться без підзарядки до двох днів: ТОП-5 бюджетних смартфонів із потужною батареєю

Вибираємо недорогий смартфон з хорошою батареєю

В умовах постійних блекаутів українці все частіше обирають смартфони з гарною батареєю. Потужний акумулятор стає головним критерієм при виборі мобільного пристрою, особливо коли йдеться про бюджетні моделі.

Доступні смартфони з акумулятором на 5000 мАг здатні працювати до двох днів без підзарядки навіть при активному користуванні. "Телеграф" з'ясував, які моделі телефонів до 4000 гривень мають найкращий показник автономності та достойні технічні характеристики.

HMD Pulse Plus (3999 грн)

Найпотужніший смартфон у добірці оснащений батареєю на 5000 мАг. Пристрій має 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 256 ГБ. IPS-екран з діагоналлю 6.56 дюйма забезпечує чітке зображення з роздільною здатністю 1612х720 пікселів. Основна камера на 50 Мп та фронтальна на 8 Мп дозволяють робити якісні фото.

Motorola G04 (3699 грн)

Цей смартфон також працює від акумулятора на 5000 мАг. На IPS-екрані 6.56 дюйма відтворюється зображення з роздільною здатністю 1612x720 пікселів. Пристрій має 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити до 1 ТБ. Основна камера — 16 Мп, фронтальна — 5 Мп.

ZTE Blade A55 (3699 грн)

Батарея на 5000 мАг забезпечує тривалу роботу пристрою. Смартфон отримав 6.75-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1600x720 пікселів. Має 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Основна камера — 13 Мп, фронтальна — 8 Мп.

Realme Note 60X (3699 грн)

Ємний акумулятор на 5000 мАг доповнюється 6.74-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю 1600x720 пікселів. Пристрій оснащений 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 2 ТБ. Основна камера — 8 Мп, фронтальна — 5 Мп.

Motorola E14 (3299 грн)

Найдоступніший смартфон у добірці має батарею на 5000 мАг. IPS-екран з діагоналлю 6.56 дюйма відтворює зображення з роздільною здатністю 1612x720 пікселів. Пристрій отримав 2 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 1 ТБ. Основна камера — 13 Мп, фронтальна — 5 Мп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ТОП-3 телефони до 3500, у яких хороша камера. Є моделі, які поєднують якісну зйомку з доступною ціною.