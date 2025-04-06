Это приложение постоянно ворует память на телефоне: как это быстро исправить

Эту процедуру уйдет всего несколько минут

Одним из приложений, которое пожирает большое количество памяти на телефоне за счет накопления кэша — Telegram. Если вы являетесь активным пользователем этого мессенджера, следует время от времени удалять остаточные данные.

"Телеграф" рассказывает, как просто и быстро очистить кэш в приложении Telegram. На это уйдет всего лишь несколько минут.

Лучше чистить кэш раз в несколько дней. Если вы подписаны на множество каналов и часто пользуетесь мессенджером, ненужных файлов за три-пять дней может накопиться до 5 Гб. Удаляя их, вы освобождаете на телефоне это количество памяти.

Справка: Кэш — это память устройства или программы, которая сохраняет временные или часто используемые файлы для быстрого доступа к ним.

Как очистить кэш в Telegram

В правом нижнем углу нажмите на "Настройки";

Далее нужно перейти в "Данные и хранилище";

Затем в "Использование хранилища";

Нажмите на "Очистить кэш".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро очистить кэш в приложении Viber. Это можно сделать всего лишь за несколько минут и таким образом освободить память на телефоне.