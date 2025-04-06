Цей додаток постійно краде пам’ять на телефоні: як це швидко виправити

Цю процедуру піде лише кілька хвилин

Одним з додатків, який пожирає велику кількість пам’яті на телефоні за рахунок накопичення кешу — Telegram. Якщо ви є активним користувачем цього месенджера, час від часу слід видаляти залишкові дані.

"Телеграф" розповідає, як просто та швидко очистити кеш у додатку Telegram. На це піде лише кілька хвилин.

Краще чистити кеш раз на кілька днів. Якщо ви підписані на безліч каналів і часто користуєтеся месенджером, непотрібні файли за три-п’ять днів можуть накопичитись до 5 Гб. Видаляючи їх, ви звільняєте на телефоні цю кількість пам’яті.

Довідка: Кеш — це пам’ять пристрою або програми, яка зберігає тимчасові або найчастіше використовувані файли для швидкого доступу до них.

Як очистити кеш в Telegram

У правому нижньому куті натисніть "Налаштування";

Далі потрібно перейти в "Дані та сховище";

Потім у "Використання сховища";

Натисніть "Очистити кеш".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як просто та швидко очистити кеш у додатку Viber. Це можна зробити лише за кілька хвилин і таким чином звільнити пам’ять телефону.