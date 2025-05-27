Не обязательно портить стены гвоздями. Как повесить картину или фоторамку

С этими лайфхаками не придется портить стены

Картину или фоторамку можно повесить на стену без гвоздей. Для этого понадобятся обычные канцелярские или строительные товары, например кнопки или крючки.

Вариант крепления картины или фоторамки нужно выбирать исходя из того, какой их вес, потому что тяжелую картину, например, скрепка не выдержит. В магазине "Ргіпт4you" привели примеры, как можно повесить эти элементы интерьера без порчи стен.

На что можно повесить легкие картины или фоторамки

Для них можно использовать:

Двухсторонний скотч. Подходит для легких картин, фотографий и зеркал. Может выдерживать и тяжелые нагрузки, ведь есть разные его виды – для строительства, металла, пластика, дерева и т.п.;

Подходит для легких картин, фотографий и зеркал. Может выдерживать и тяжелые нагрузки, ведь есть разные его виды – для строительства, металла, пластика, дерева и т.п.; Крючки на двустороннем скотче. Специальные крючки из пластика или металла, крепящиеся к стене без сверления;

Специальные крючки из пластика или металла, крепящиеся к стене без сверления; Липучки. Они также не нуждаются в умениях и применении других инструментов;

Они также не нуждаются в умениях и применении других инструментов; Портновские шпильки. Прекрасно подходят для закрепления бумаги или петель из нити или жилки;

Прекрасно подходят для закрепления бумаги или петель из нити или жилки; Даже обычная скрепка может служить крючком – достаточно немного изменить ее форму и закрепить с помощью клея для лучшей фиксации;

Канцелярские кнопки, например пластиковые модели с металлическими наконечниками или классические металлические варианты с плоской шляпкой. Первые удобно использовать для оформления плакатов или постеров. Вторые также пригодны для крепления, хотя требуют немного больше усилий;

например пластиковые модели с металлическими наконечниками или классические металлические варианты с плоской шляпкой. Первые удобно использовать для оформления плакатов или постеров. Вторые также пригодны для крепления, хотя требуют немного больше усилий; Жидкие гвозди обеспечивают надежное и продолжительное соединение. Однако в случае, если возникнет необходимость снять или перевесить элемент декора, это станет проблематичным — есть риск повредить как стену, так и саму картину;

обеспечивают надежное и продолжительное соединение. Однако в случае, если возникнет необходимость снять или перевесить элемент декора, это станет проблематичным — есть риск повредить как стену, так и саму картину; Клейкая масса – это готовые липкие полоски, напоминающие пластилин. Идеальны для временного крепления легких изображений, поскольку легко снимаются и не оставляют следов. В то же время, со временем масса может потерять клейкие свойства, поэтому рекомендуется периодически ее обновлять.

– это готовые липкие полоски, напоминающие пластилин. Идеальны для временного крепления легких изображений, поскольку легко снимаются и не оставляют следов. В то же время, со временем масса может потерять клейкие свойства, поэтому рекомендуется периодически ее обновлять. Крючок-паучок — это специальный крепеж, который имеет крючок с одной стороны и несколько металлических стержней с другой. Его следует осторожно вбить в стену, после чего повесить картину. Удалить крючок можно с помощью плоскогубцев – останутся только небольшие отверстия. Такие крючки доступны с разной грузоподъемностью – от 2 до 10 кг.

Между тем, для тяжелых картин или фоторамок нужно взять рейки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как может дома помочь двусторонний скотч.