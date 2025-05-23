Что-то сделаете не так и тепло будет убегать из комнаты. Пошаговая инструкция по монтажу откосов

Об этом этапе ремонта точно нельзя забывать и перед монтажом нужно узнать, как это правильно сделать

Откосы — являются завершающим этапом монтажа окон и играют важную роль как во внешнем виде, так и в теплоизоляции помещения. Их можно сделать разными способами и для каждого из них нужно знать последовательность действий, чтобы не переделывать.

Есть несколько способов сделать откосы — из пластика, гипсокартона или штукатурки. Как правильно сделать откосы, говорится в "Кronos".

Как сделать откосы

Если это пластиковые откосы, то их монтаж начинается с подготовки основы — очистки и выравнивания стен вокруг оконного проема. Далее измеряют габариты окна и вырезают соответствующие панели из ПВХ. По периметру окна фиксируют стартовые профили, в которые вставляют панели, после чего фиксируют их монтажной пеной. Далее приклеивают пластиковые уголки или F-профиль.

Если это откосы из гипсокартона, то здесь такова последовательность:

Произвести точные замеры глубины и высоты проема; Вырезать листы гипсокартона в соответствии с замерами; Нанести клеевую смесь на гипсокартон и плотно прижать к стене. После высыхания клея тщательно заполнить оставленные пустоты герметиком. Обратите внимание: при расширении герметик может увеличиться в размерах втрое, что способно повредить панель; Произвести шпаклевку швов и стыков. Нанести финишную шпатлевку. Отшлифовать поверхность и выкрасить откосы в желаемый цвет.

Чтобы сделать откосы из штукатурки, сперва необходимо аккуратно срезать остатки монтажной пены, выступающие за пределы оконного проема. Далее на швы наносится герметик. Чтобы не испачкать оконную раму и фурнитуру, их закрывают защитной пленкой или малярной лентой. Поверхность откосов очищают щеткой от пыли и мелкого мусора, после чего обрабатывают грунтовкой. Штукатурную смесь наносят согласно рекомендациям производителя. После полного высыхания штукатурки откосы шлифуют, снова покрывают грунтом и окрашивают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно поставить подоконник без перекосов и щелей.